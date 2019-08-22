Ростов-на-Дону, , 14:43 — REGNUM

В Ростовской области распродаётся имущество банка «Донинвест». В Едином федеральном реестре сведений о банкротстве указано, что на торги выставлено 32 лота — это недвижимость, тренажёры, компьютеры.

В объявлении о проведении торгов указано, что предметом торгов стали права требования к компаниям и физическим лицам на сумму около 837,6 млн рублей.

Напомним, в декабре 2014 года кредитная организация была признана банкротом.

ИА REGNUM ранее сообщало, что в Ростове-на-Дону был оглашён приговор владельцам и топ-менеджерам банка «Донинвест». На скамье подсудимых по обвинению в хищении денежных средств оказались пять человек. Сумма ущерба превысила 2,18 млрд рублей.

Читайте ранее в этом сюжете: Ростовский суд поставил точку в деле о хищениях в банке «Донинвест»