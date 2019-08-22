Липецк, , 14:41 — REGNUM

Акционерное общество «Липецкая ипотечная корпорация» было признано банкротом. Об этом 22 августа сообщила пресс-служба Арбитражного суда Липецкой области.

Заявление о признании ипотечной корпорации несостоятельным должником в ноябре 2018 года подало ООО «Липецк-Гидромеханизация». В конце 2018 года ПАО «Орелстрой» ходатайствовало перед судом о том, чтобы заявителем признали его, а не первоначального истца. Позже в суд обратились ещё несколько компаний, которым акционерное общество задолжало денег.

Суд согласился с исковыми требованиями, признал АО «Липецкая ипотечная корпорация» банкротом и открыл процедуру банкротства. В акционерном обществе на год введено конкурсное производство. Конкурсным управляющим стал член Ассоциации арбитражных управляющих «Сибирский центр экспертов антикризисного управления».