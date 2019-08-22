Ялта, Крым, 22 августа 2019, 14:31 — REGNUM
Ялтинские чиновники рассчитывают решить проблему несанкционированных строительных отходов до конца 2019 года. Об этом 22 августа заявил заместитель главы администрации города Виталий Оганесян.
По его словам, в приёмке работ по ликвидации отвалов мусора также будет участвовать экологическая комиссия министерства экологии и природных ресурсов Крыма.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее ялтинские чиновники предложили запретить строительные работы в курортный сезон. Одной из причин этого решения стали недобросовестные застройщики, которые сбрасывали строительные отходы в несанкционированных местах.
Подробности: В Ялте предлагают запретить строительные работы в курортный сезон