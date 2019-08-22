Ростов-на-Дону, , 14:31 — REGNUM

В Ростовской области в текущем году капитальный ремонт в кредит будет проведён на 30 объектах. Общая стоимость капремонта 30 домов составляет 96,79 млн рублей, из них 57,74 млн — кредитные. Часть средств на погашение кредита — более 10 млн рублей — направит Фонд содействия реформированию ЖКХ.

В Ростовской области с 2014 года такой услугой воспользовались жильцы более 80 домов.

«За пять лет география кредитования капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах охватила десять муниципальных образований Ростовской области: Волгодонск, Зверево, Новочеркасск, Ростов-на-Дону, Таганрог, Шахты, Аксайский, Белокалитвинский, Зерноградский и Цимлянский районы», — уточнил министр ЖКХ Ростовской области Андрей Майер.

ИА REGNUM ранее сообщало, что дополнительных денежных трат кредит не требует, жильцы продолжают платить положенный минимальный размер взноса на капремонт. Эти средства идут в счёт погашения кредита.