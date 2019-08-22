Киев, , 14:22 — REGNUM

Государственная инспекция ядерного регулирования Украины (ГИЯРУ) приняла решение о ликвидации «Государственного центра регулирования качества поставок и услуг» (Госцентркачества), заявили 20 августа в пресс-службе инспекции.

Решение было принято после проведения ГИЯРУ оценки деятельности предприятия. Работа центра была признана неэффективной.

«Госцентркачества» был создан в 1992 году в структуре Госатомнадзора Украины. В его функции входил контроль качества оборудования, поставляемого на атомные станции Украины.

Сотрудники структуры выполняли экспертизы, а также участвовали в испытаниях оборудования.

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