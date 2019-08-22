Киров, , 13:44 — REGNUM

В Кировской области в I полугодии 2019 года среднемесячная заработная плата работников организаций региона выросла на 6,5%. Рост отмечен во всех отраслях экономики, кроме административной деятельности, сообщает Кировстат.

По данным ведомства, в январе-июне текущего года средняя зарплата в области составила 29 064 рубля, что на 6,5% больше по сравнению с соответствующим прошлогодним периодом.

В Кировстате отмечают, что самой высокооплачиваемой по-прежнему остаётся работа в сфере финансовой и страховой деятельности, где средняя зарплата в 1,5 выше среднерегионального уровня и составляет 44 590 рублей. По данным ведомства, в отрасли заняты более 6 тыс. человек, что не превышает 2% от общего числа работающих в организациях.

Меньше всего оплачивается труд в гостиничном бизнесе и на предприятиях общественного питания — 18 625 рублей. Здесь заняты 8,2 тыс. работников.

В органах статистики обращают внимание на то, что рост зарплаты отмечен во всех отраслях экономики, кроме административной деятельности: показатель снизился за указанный период на 0,6% — до 19 853 рублей.