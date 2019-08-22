Сеул, , 13:41 — REGNUM

В июле 2019 году туристический поток из Японию в Южную Корею увеличился несмотря на торговый конфликт между странами. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Корейской туристической организации.

Сеул

Согласно опубликованным данным, в июле текущего года Южную Корею посетили 1 448 067 иностранцев, что на 15,4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Известно, что туристический поток из Китая составил 519 132 человек, Японии — 274 830 человек, Тайваня — 113 587 человек, США — 97 428 человек, Гонконга — 59 036 человек.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, число туристов из Китая увеличилось на 26,5%, из Японии — на 19,2%, из стран Азии и Ближнего Востока — на 7,4%.

Что касается жителей Южной Кореи, выезжающих за рубеж с туристическими целями, их число увеличилось на 5,9%, до 2 642 585 человек.