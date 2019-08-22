Ростов-на-Дону, , 13:45 — REGNUM

Убыток муниципальных унитарных предприятий (МУПов) Ростова-на-Дону в 2018 году составил 653 млн рублей. Об этом сообщила директор департамента имущественно-земельных отношений города Елена Серова, выступая на заседании по бюджету города. Об этом 22 августа сообщает пресс-служба администрации Ростова-на-Дону.

По ее словам, в Ростове-на-Дону сейчас работают 22 муниципальных унитарных предприятия, в том числе 11 предприятий коммунальной сферы, 5 предприятий общественного питания, 2 транспортных предприятия и 4 — иных видов деятельности.

«Деятельность 13 предприятий в 2018 году была рентабельной с общей годовой прибылью в сумме 10,93 млн рублей, 8 предприятиями получен убыток в сумме 652,65 млн рублей, одно предприятие начало процедуру оформления банкротства», — сообщила директор департамента имущественно-земельных отношений.

На 31 декабря 2018 года общая кредиторская задолженность МУПов составила 1 млрд 364,28 млн рублей.