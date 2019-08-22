Владивосток, , 13:35 — REGNUM

Объём инвестиций в создание агробиоэкономического кластера в Приморском крае составит 18,7 млрд рублей, сообщает 22 августа пресс-служба Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АНО АПИ).

Всего в кластере будет создано десять предприятий, которые займутся глубокой переработкой кукурузы. Первое из них — завод «Кормбиосинтез» — будет построен уже осенью этого года в приморской территории опережающего развития «Надеждинская». Он начнёт работу в 2020 году. Второй завод — «Фармасинтез» — также будет запущен в следующем году.

Отмечается, что в числе других предприятий кластера — элеваторный комплекс, крахмалопаточный завод, завод по производству глюкозы (декстрозы) и биофабрики «Аминосинтез», производящие ежегодно более 300 тыс. тонн продукции.

Предполагается, что реализация масштабного проекта позволит создать в Приморье более 500 новых рабочих мест.

«С открытием производств решится вопрос импортозамещения, поскольку сейчас такая продукция попадает в Россию в основном из азиатских стран», — сообщил представитель инвестора, президент группы «Арника» Александр Генералов.

Соглашение о создании в Приморском крае агробиоэкономического кластера было подписано 12 сентября 2018 года во время четвертого Восточного экономического форума между ООО «Арника-Холдинг», южнокорейской компанией LS Networks Ltd. и АНО АПИ.

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