Чебоксары, , 13:24 — REGNUM

Апелляционная коллегия ФАС России поддержала решение чувашских антимонопольщиков по делу о сговоре на торгах двух обществ — «Элитстрой» и «Стройком-21». О. В центре внимания оказались торги по реконструкции Московской набережной в Чебоксарах. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Чувашского УФАС, три аукциона завершились с минимальным снижением начальной максимальной цены контракта.

Апелляционная коллегия Федеральной антимонопольной службы по итогам рассмотрения жалобы «Элитстроя» пришла к выводу, что действия компаний на трёх торгах правомерно расценены региональным УФАС «как поведение, которое привело или могло привести к поддержанию цен на них, следовательно, являются недопустимыми в соответствии с антимонопольным законодательством».

«Общества-конкуренты заключили и реализовали соглашение, которое привело к поддержанию цен на трех торгах, в частности, по реконструкции Московской набережной в городе Чебоксары первого и второго этапов и по ремонту тротуаров вдоль магистральных дорог города. Все три аукциона завершились с минимальным снижением начальной максимальной цены контракта — от 0,5% до 1%», — говорят в Чувашском УФАС.

По данным ведомства, у компаний совпадают IP-адреса подачи заявок на участие в аукционах и ценовых предложений, общества также используют в контактной информации один номер телефона.

«При реальном соперничестве данных участников цена только первого контракта могла быть снижена ещё на 1,5%, то есть экономия бюджетных средств в рамках одного аукциона могла составить более 2 млн рублей», — считают в УФАС.

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