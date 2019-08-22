Чебоксары, 22 августа 2019, 13:24 — REGNUM
Апелляционная коллегия ФАС России поддержала решение чувашских антимонопольщиков по делу о сговоре на торгах двух обществ — «Элитстрой» и «Стройком-21». О. В центре внимания оказались торги по реконструкции Московской набережной в Чебоксарах. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Чувашского УФАС, три аукциона завершились с минимальным снижением начальной максимальной цены контракта.
Апелляционная коллегия Федеральной антимонопольной службы по итогам рассмотрения жалобы «Элитстроя» пришла к выводу, что действия компаний на трёх торгах правомерно расценены региональным УФАС «как поведение, которое привело или могло привести к поддержанию цен на них, следовательно, являются недопустимыми в соответствии с антимонопольным законодательством».
По данным ведомства, у компаний совпадают IP-адреса подачи заявок на участие в аукционах и ценовых предложений, общества также используют в контактной информации один номер телефона.
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