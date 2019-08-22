Кимовск, Тульская область, , 13:19 — REGNUM

Город Кимовск Тульской области получил статус моногорода. Как сообщило управление пресс-службы правительства Тульской области 22 августа, распоряжением премьер-министра РФ Дмитрия Медведева в перечень монопрофильных муниципальных образований внесены

Кимовск Vk.com/gororite_kimovsk

«Для моногородов доступны налоговые льготы для бизнеса, меры поддержки Фонда развития моногородов и других институтов развития, а также федеральных ведомств», — прокомментировали включение Кимовска в число моногородов в правительстве региона.

Кимовск является городом с 1952 года, по данным на 2018 год в нём проживали 25,9 тыс. человек. В состав Кимовска входит несколько бывших шахтёрских посёлков. Добавим, что помимо Кимовска статус моногородов в регионе имеют Алексин, Ефремов, Суворов и Белёв.