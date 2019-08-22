Новокузнецк, Кемеровская область, , 13:13 — REGNUM

Специалисты Западно-Сибирского металлургического комбината (входит в «Евраз») освоили производство непрерывнолитой заготовки сечением 130×130 мм, предназначенной для экспорта. Об этом 22 августа сообщает пресс-служба предприятия.

«Новый продукт предназначен для экспорта: заготовку поставляют на прокатные заводы стран Юго-Восточной Азии, Южной и Центральной Америки, Африки», — говорится в сообщении.

В холдинге добавили, что для освоения нового вида продукции на сортовой машине непрерывного литья заготовок смонтировали дополнительное оборудование.

Также реконструкция, произведённая в 2016 году, позволила комбинату освоить разливку стали открытым способом, увеличить скорость разливки и повысить производительность машины до 2,2 млн тонн литой заготовки в год.

Западно-Сибирский металлургический комбинат — крупнейший в Сибири и самое восточное в России предприятие по производству стали. По объёму производства он входит в пятерку крупнейших в России и тридцатку крупнейших в мире сталелитейных заводов.

Читайте также: «Евраз» разработал рельсы по корейскому стандарту