Тбилиси, , 13:09 — REGNUM

Соглашение о регулировании трудовой миграции планируют подписать профильные ведомства Болгарии и Грузии, передает 22 августа «Первый канал грузинского телевидения».

В рамках соглашения граждане Грузии смогут получить временную легальную работу в Болгарии. Этот вопрос обсуждался во время очередного раунда переговоров по согласованию проекта соглашения между Грузией и Болгарией в Тбилиси.

После подписания соглашения стороны намерены в течение шести месяце подготовить все необходимые документы для оформления трудовых мигрантов.

Отметим, по итогам 2018 года товарооборот между Грузией и Болгарией составил $440,4 млн, в том числе грузинский экспорт — $259 млн, болгарский импорт — $181,5 млн.