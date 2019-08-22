Санкт-Петербург, , 13:09 — REGNUM

Власти интересуются темой сокращения рабочей недели из-за низкой производительности труда, но в условиях очень высокой налоговой нагрузки на бизнес сокращение рабочей недели приведет и к пропорциональному снижению зарплат, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в четверг, 22 августа, глава петербургской ассоциации малого бизнеса в сфере потребительского рынка Алексей Третьяков, комментируя информацию о поручениях Дмитрия Медведева.

Зарплата Иван Шилов © ИА REGNUM

Ранее «Известия» сообщили, что премьер-министр поручил министерству труда в срок до 30 сентября представить свою позицию о перспективах введения в России четырехдневной рабочей недели. Сотрудникам ведомства поручено ценить влияние четырехдневной недели на экономику, в том числе на производительность труда и социальную сферу.

«Насколько мне известно, одна из причин интереса нашего государства к этой теме состоит в неконкурентоспособности российского экономики из-за низкой производительности труда. У нас избыток рабочей силы, она дешевая, и у крупно бизнеса нет необходимости в интенсификации производства.

Поэтому, скажем, число роботов по отношению к числу работников у нас во много раз ниже, чем в Германии или Японии. Предполагается снизить количество рабочей силы с помощью перехода на 4-дневную рабочую неделю и таким образом вынудить бизнес к повышению производительности труда.

Но проблема заключается в том, что сокращение рабочей недели неминуемо приведет к сокращению зарплат. Бизнес будет вынужден перейти на почасовую оплату труда. У нас формальная и неформальная нагрузка на бизнес — одна из самых высоких в мире. Если государство решит директивным путем сократить рабочую неделю, предприниматели просто снизят зарплаты на 20%. И не из-за жадности, а из-за того, что взять эти 20% им будет просто негде», — отметил Алексей Третьяков.