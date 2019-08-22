Сеул, , 14:24 — REGNUM

Правительство Республики Корея намерено снизить потребление электроэнергии в стране на 14% к 2030 году. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap со ссылкой на министерство промышленности.

Поставленных целей позволит добиться улучшение энергоэффективности заводов, зданий и автомобилей, считают в министерстве. В целом, с 2030 года это позволит сэкономить 9 млрд долларов ежегодно на импорте энергоресурсов, а также 29,6 миллионов тонн в нефтяном эквиваленте (ТОЕ) за следующие десять лет. Такого количества энергии хватило бы, чтобы снабжать энергией 22 миллиона домов или 40 миллионов автомобилей в течение года. Кроме того, в процессе повышения энергоэффективности будет создано 690 тысяч новых рабочих мест.

Для реализации энергетической стратегии власти страны уже начали реновацию старых жилых и коммерческих зданий, а также ввели 10%-субсидии на покупку энергоэффективной бытовой техники.