Киев, , 13:05 — REGNUM

Совет финансовой стабильности Нацбанка Украины считает основным риском для финансовой стабильности страны паузу в сотрудничестве с Международным валютным фондом (МВФ).

Соответствующую информацию регулятор обнародовал сегодня, 22 августа, передает корреспондент ИА REGNUM

Члены совета отмечают, что неоднократно подчеркивали необходимость продолжения активного сотрудничества с МВФ. По их мнению, работа Киева с Фондом является «залогом продолжения структурных реформ и рефинансирования внешнего долга по более низким ставкам».

Напомним, что ранее в Нацбанке Украины заявили, что проблем с погашением внешних долгов страны до конца года не возникнет, даже если в этот период не будет новой программы с МВФ.

Отношения Украины и МВФ были поставлены на паузу до формирования в стране нового правительства. Ранее президент Украины Владимир Зеленский обещал, что полноценное взаимодействие с Фондом будет продолжено, как только в стране завершится формирование власти.

Также в Киеве заявляют, что Украине нужна новая долгосрочная программа сотрудничества с МВФ на общую сумму в 5−10 млрд долларов, причем 2 млрд долларов власти рассчитывают получить уже в этом году.