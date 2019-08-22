Нью-Дели, , 13:46 — REGNUM

Представители китайской компании Vivo, специализирующейся на производстве мобильных телефонов, заявили, что в ближайшее время компания вложит в Индию 560 миллионов долларов. Сообщается, что Vivo уже инвестировала 56 миллионов долларов в строительство завода по производству смартфонов в городе Ноида.

В настоящее время этот завод производит 25 миллионов мобильных телефонов в год. Согласно заявлениям представителей компании, планируется удвоить данный показатель.

По информации индийского новостного агентства «Джагран», для удовлетворения спроса на рынке, Vivo построит новый завод по производству смартфонов. Данное финансовое вложение будет производиться в несколько этапов.

Стоит отметить, что в настоящее время доля компании на индийском рынке мобильных телефонов составляет 21,2%, что делает ее вторым по популярности брендом смартфонов в стране.