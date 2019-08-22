Боровичи, Новгородская область, , 13:04 — REGNUM

В городе Боровичи Новгородской области построят новую межрайонную поликлинику. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-центре правительства региона, об этом заявил губернатор Новгородской областиАндрей Никитин на выездном заседании областного правительства сегодня, 22 августа, в Боровичах.

«Благодаря поддержке председателя правительства Российской Федерации Дмитрия Медведева, заместителя председателя правительства РФ Татьяны Голиковой и федерального министра здравоохранения Вероники Скворцовой в городе появится новый межрайонный поликлинический комплекс. Общий объем вложений оценивается примерно в 1,5 миллиарда рублей», — отметил глава региона.

Планируется, что новое учреждение начнёт работу в 2021—2022 годах.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в сфере здравоохранения Новгородской области с начала 2019 года проходит реорганизация, в ходе которой пересматривается работа ряда стационаров, а также внедряются мобильные ФАПы и «поликлиники на колёсах». О преобразованиях в новгородской медицине губернатор Андрей Никитин докладывал накануне, 21 августа, председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву.

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