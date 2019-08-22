Нью-Дели, , 14:45 — REGNUM

После того, как в Индии начались продажи телефонов Samsung Galaxy Note 10 и 10 +, представители южнокорейской компании выразили уверенность в том, что смогут занять в этом году 65-процентную долю индийского рынка телефонов премиум класса. Стоит отметить, что в эту категорию входят телефоны, стоимость которых превышает 30 тысяч рупий (примерно 27,6 тысячи рублей).

Компания, конкурирующая на этом рынке премиум-телефонов с OnePlus и Apple, отметила, что в первой половине 2019 года ее доля составила 63% в стоимостном выражении. «В 2018-м же году у нас была 52-процентная доля в этом сегменте», — добавил вице-президент и руководитель отдела маркетинга Samsung India Рандживджит Сингх.

По информации индийского новостного агентства «Джагран», он также ожидает, что после запуска новой серии объем продаж премиальных телефонов компании вырастет на 20%.

Помимо новых Note, линейка компании в премиальном сегменте включает серии Samsung Galaxy S и A80.