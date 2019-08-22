Сеул, , 13:06 — REGNUM

Южнокорейская машиностроительная компания Ssangyong Motor поставит автомобили британской государственной компании Highways England. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей компании.

По их словам, южнокорейская компания поставит в Британию 32 автомобиля модели Rexton.

Highways England — компания, ответственная за эксплуатацию, обслуживание и ремонт автострад и основных дорог в Англии.

Ранее, в июле текущего года Ssangyong Motor поставила автомобили модели G4 Rexton британской компании IMT Medical Transport Limited, специализирующейся на медицинском транспорте и проводящей обучение по оказанию первой медицинской помощи.

«Наши автомобили признаны государственными предприятиями разных стран, — сообщили представители компании. — Мы продолжим расширять линейку автомобилей, а также развивать маркетинговую деятельность, чтобы расширить рынок сбыта и развить каналы продаж».