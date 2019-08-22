Нью-Дели, , 14:29 — REGNUM

В июле 2019 года в Индии общий объем продаж автомобилей сократился на 18,7%, что стало одним из самых резких падений уровня за последние два десятилетия. Сообщается, что в июле было продано всего 1,8 миллионов транспортных средств.

Подтверждением этому является количество транспортных средств, находящихся в распоряжении у автодилеров. По данным Федеральной ассоциации автомобильных дилеров, товарно-материальные запасы были вдвое выше отраслевой нормы. Имеющихся в наличии у дилеров двухколесных, а также грузовых автомобилей хватило бы на обеспечение спроса в течение 60−65 и 55−60 дней соответственно.

По информации индийского новостного агентства «Джагран», в связи с кризисом в данной сфере, за 18 месяцев в Индии прекратили свою деятельность 300 дилерских компаний.

Главными причинами тенденций к снижению продаж являются общее замедление экономического роста, а также снижение уровня деловой активности, что приводит к сокращению автомобильного производства. Помимо этого, отмечаются и плохие погодные условия в стране, которые влияют на уровень спроса.