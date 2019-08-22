Исламабад, , 13:10 — REGNUM

21 августа Государственный банк Пакистана (центробанк) сообщил, что в июле дефицит торгового баланса Пакистана сократился до 664 миллионов долларов.

По сообщению пакистанского телеканала Samaa TV, по сравнению с июлем прошлого года сокращение дефицита торгового баланса (насколько стоимость импорта превышает стоимость экспорта) составило 71%. По мнению телеканала, сокращение торгового дефицита окажет положительное воздействие на стабильность пакистанской экономики.

Ранее правительство прибегло к жестким мерам, стремясь ограничить импорт иностранных товаров и продвигать продукцию пакистанских производителей. В то же время, правительство создало несколько планов по стимулированию экспорта, в том числе, продукции текстильной промышленности.