Сеул, , 12:28 — REGNUM

В июле 2019 года остаток непогашенных кредитов в Южной Корее увеличился на 16,2 трлн вон (~$13,4 млрд), до 155,6 квдрлн вон (~$128,72 трлн). Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Банка Кореи.

Согласно опубликованным данным, в первом квартале года остаток непогашенных кредитов жителей Южной Кореи увеличился на 3,2 трлн вон (~$2,64 млрд), во втором квартале — на 24,1 трлн вон (~$19,93 млрд).

Известно, что самый высокий темп роста кредитования, вызванные снижением процентных станок, были зафиксированы в 2015 году (10,9%), в 2016 году (11,6%) и 2017 году (8,6%).

Тем не менее, специалисты отметили, что задолженность домохозяйств страны увеличивается быстрее, чем растет доход населения. В первом квартале года темпы роста ВВП составили 1,2%, а располагаемого дохода — 3,6%, что на 0,7% меньше по сравнению с темпами роста кредитования (4,3%).