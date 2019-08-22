Москва, , 12:23 — REGNUM

В Москве повысятся городские доплаты к пенсиям по старости. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в ходе посещения Зеленограда, сообщается на сайте градоначальника.

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По его словам, увеличить доплаты к пенсиям пожилых москвичей позволяют доходы городского бюджета, которые растут от подоходного налога.

В ближайшее время правительство Москвы рассмотрит увеличение минимальной пенсии и проведет необходимые расчеты.

«Насколько повысится пенсии в столице будет ясно буквально на следующей неделе. Но то, что мы это сделаем, — это точно», — заверил Собянин.

Как сообщало ИА REGNUM, пенсиями в целом занимается Пенсионный фонд РФ, а Москва в частном порядке устанавливает минимальный доход пенсионера. В 2018 году минимальную пенсию повысили на 3 тыс до 17,5 тыс. рублей.

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