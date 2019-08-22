Ярославль, , 12:23 — REGNUM

В Ярославле в Дзержинском районе остановлена уборка улично-дорожной сети. Об этом заявил на заседании комиссии по ЖКХ муниципалитета Ярославля председатель комиссии Вадим Канашкин.

Уборка Ярославля City-yaroslavl.ru

По словам депутата, такая ситуация сложилась из-за долгов подрядчика по уборке города — МУП «Городское спецавтохозяйство» перед субподрядчиком. «Спецавтохозяйству», соответственно, должен заказчик работ — мэрия Ярославля.

«Я за прошлую неделю провел совещания с главами Кировского и Дзержинского районов. Там аховая ситуация. Особенно в Дзержинском районе. В Дзержинском районе фактически прекращена уборка района вообще, потому что подрядчику не платят деньги. Он не выпускает технику на линию. Там полностью прекращено выполнение всех работ. Насколько я знаю, идет разговор о том, чтобы пересматривать, искать других подрядчиков, хотя сам контракт уже в апреле заканчивается. А мы сейчас в зиму входим не пойми с кем, не пойми как, и на какие деньги», — сказал председатель комиссии по ЖКХ Вадим Канашкин.

По словам Канашкина, долг бюджета Ярославля перед «Спецавтохозяйством» составляет около 100 млн рублей. В мэрии города признают проблему, но говорят о том, что долг меньше.

«Сейчас идет сдача актов выполненных работ за июль и за август. Сейчас кредиторская задолженность бюджета (это то, что агентство по контрактам должно) порядка 24,5 миллионов. Эти средства по графику будут выплачены в августе. Идет проверка документов, которые поступают в бухгалтерию. Чтобы войти в зимний период, организации необходимо около 70 миллионов, эти денежные средства сейчас изыскиваются. Что касатся задолженности САХа перед субподрядчиками, то у них идет сверка отчетов. Немножко вперед идет прием документов. Но фактически кассового разрыва нет», — сказала заместитель директора департамента городского хозяйства мэрии Ярославля Ольга Югова.

Председатель муниципалитета Артур Ефремов потребовал представить акты сверок, чтобы уточнить, кто кому сколько должен. Директор департамента финансов мэрии, заммэра Андрей Данц подтвердил, что разногласия по сумме долгов есть.

«На сентябрь месяц мы готовим очередное уточнение бюджета. Собираем все ресурсы. По ДГХ много разных вопросов. Сверка идет, полтора месяца идут серьезные споры. Есть даже непринятие некоторых объемов. Естественно, субподрядчик говорит, что я выполнил… У вас есть информация про 100 миллионов, однако есть разногласия в качестве работ, есть штрафные санкции, сверка покажет истину», — сказал Андрей Данц.

Отметим, что ранее о некачественной уборке города летом заявляли общественники. Неясным остается, кто будет убирать проблемные районы, пока идут споры о долгах. Само «Городское спецавтохозяйство» не в состоянии убирать весь город и отдает часть работ на субподряд. Особенно остро эта проблема может стать зимой, когда речь пойдет не только о чистоте улиц, но и о безопасности движения в городе.

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