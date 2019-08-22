Пермь, , 12:20 — REGNUM

В Пермском крае сразу в двух чтениях приняты поправки в закон о софинансировании проектов инициативного бюджетирования, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-центре Заксобрания.

Согласно новым условиям меняется доля помощи из краевого бюджета. Если ранее доли финансирования из краевой казны и за счет населения были равными, то теперь соотношение стало иным. Из краевого бюджета выделяется 75%, от бизнеса и населения — 25%.

Депутаты считают, что новшество подстегнет муниципальные образования быть активнее и заявлять свои проекты по благоустройству.

Закон Пермского края об инициативном бюджетировании принят в 2016 году. Источниками финансирования инициативного бюджетирования являются бюджет Пермского края, местный бюджет, средства населения. Также в софинансировании могут участвовать индивидуальные предприниматели и юридические лица.