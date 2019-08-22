Самара, , 12:23 — REGNUM

Пять мобильных бригад для отключения электроэнергии у злостных неплательщиков создало АО «Самарагорэнергосбыт», 22 августа сообщает пресс-служба компании.

Всего жители Самары задолжали за электроэнергию более 300 млн рублей.

По словам сотрудников энергосбытовой компании, только за пол месяца работы нового подразделения была закрыта задолженность в размере более 2-х млн рублей.

«Нельзя бесконечно кредитовать должников. Неплатежи — это в конечном итоге недовложения в модернизацию энергосистемы Самары. При этом люди, у которых в жизни действительно случился какой-то форс-мажор, могут заблаговременно, до принятия крайних мер, обратиться в энергокомпанию для согласования графика погашения задолженности», — сообщил директор АО «СамГЭС» Василий Мишин.

По его словам, до конца года планируется создать еще 16 таких бригад.