Москва, , 12:12 — REGNUM

США получают свою маржу, перепродавая Польше российский газ, считает директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 22 августа корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что за пять месяцев 2019 года в США было ввезено 19,94 млн баррелей российской нефти.

«Эта достаточно ощутимо и значимо, но не фантастично. Это хороший успех российских нефтяников, — сказал экономист. — Но в этом нет ничего странного, так как тот сжиженный природный газ, который американцы периодически поставляют в Европу, это российский газ. Они просто они просто покупают его и везут в Свиное устье в Польше. Таким образом, США сначала разжигают ненависть к нам, а потом получают с этой ненависти свой процент. Поляки не хотят покупать у нас сжиженный природный газ напрямую, потому что польское руководство ненавидит Россию, и они перекупают российский газ у американцев, и американцы получают за это свою маржу».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, за пять месяцев в США было ввезено 19,94 млн баррелей российской нефти, тогда как за аналогичный период 2018 года этот показатель составлял 6,67 млн баррелей.