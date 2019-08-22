Санкт-Петербург, 22 августа 2019, 12:05 — REGNUM
Поддерживать многодетных матерей нужно не через снижение ставки НДФЛ для всех, кто подходит по формальному признаку, а через адресную поддержку тех, кто в ней действительно нуждается, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в четверг, 22 августа, глава консалтинговой группы «Решение» Александр Батушанский, комментируя инициативу депутата Госдумы Виктора Зубарева.
Ранее RT сообщило, что Зубарев обратился с предложением к министру финансов Антону Силуанову о снижении ставки НДФЛ для многодетных матерей с 13% до 4%. Предложено на первом этапе провести эксперимент в нескольких регионах. Другой мерой поддержки многодетных семей мог бы стать увеличенный налоговый вычет, отметил также депутат.