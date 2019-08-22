Санкт-Петербург, , 12:05 — REGNUM

Поддерживать многодетных матерей нужно не через снижение ставки НДФЛ для всех, кто подходит по формальному признаку, а через адресную поддержку тех, кто в ней действительно нуждается, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в четверг, 22 августа, глава консалтинговой группы «Решение» Александр Батушанский, комментируя инициативу депутата Госдумы Виктора Зубарева.

Ранее RT сообщило, что Зубарев обратился с предложением к министру финансов Антону Силуанову о снижении ставки НДФЛ для многодетных матерей с 13% до 4%. Предложено на первом этапе провести эксперимент в нескольких регионах. Другой мерой поддержки многодетных семей мог бы стать увеличенный налоговый вычет, отметил также депутат.

«Более эффективной мерой поддержки были бы налоговые вычеты. За ними обратятся только те граждане, которые в этом заинтересованы. Потому что многодетная мать может зарабатывать 10 тысяч рублей в месяц, а может зарабатывать миллион. Во втором случае снижение ставки ей не только не нужно, но и было бы несправедливым.

Нужно помнить, что если мы берем у кого-то меньше средств, то у кого-то другого мы должны будем взять больше. Поэтому нужно предусмотреть, чтобы меньше брали только у тех, кому такая поддержка действительно нужна.

В качестве альтернативы можно было бы установить некую отсечку: до какого уровня может быть доход, чтобы его получатель имел право на такую льготу», — отметил Александр Батушанский.