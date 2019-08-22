Ульяновск, , 12:05 — REGNUM

В Заволжском районе Ульяновске ликвидируют бывшее мазутохранилище. Работы будут проводиться в рамках национального проекта «Экология», сообщили ИА REGNUM минприроды Ульяновской области.

Речь идёт о бывшем мазутохранилище машиностроительного завода на Нижней Террасе, которое является объектом накопленного экологического ущерба. В минприроды отмечают, что объект включён в проект «Оздоровление Волги», разработана дорожная карта по ликвидации бывшего мазутохранилища. В 2020 году будет разработана проектно-сметная документация, затем будут проводиться сами работы, которые планируется завершить до 2023 года.

В настоящее время решается вопрос с передачей имущества в муниципальную собственность, так как ёмкости для хранения мазута принадлежат частному лицу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ульяновске разразился скандал из-за нелегальной свалки в селе Луговое, которая «отравляла жизнь людям». Отходы пять дней вывозились на полигон ТКО. Материалы по «загрязнению земельного участка отходами, в том числе токсичными», переданы в правоохранительные органы. Особое внимание к территории было привлечено в связи с тем, что возле свалки находится водоохранная зона реки Свияга.

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