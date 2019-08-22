Сеул, , 12:10 — REGNUM

23 августа новый флагманский телефон южнокорейской компании Samsung Galaxy Note 10 появится в 70 странах. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей компании.

По их словам, старт продаж смартфона начнется в Южной Корее, США, Канаде, Великобритании, Франции, России, Сингапуре, Таиланде, Индии, Австралии, а также в других странах Юго-Восточной Азии и Европы.

Известно, что с начала сентября число стран, в которых будет продаваться флагман, увеличится до 130.

После презентации новинки на мероприятии под названием Unpacked в США, южнокорейская компания представила смартфон в Индии, Чили и Австралии.

Как отметили представители компании, в период с 9 по 19 августа текущего года общее число предварительных заказов Galaxy Note 10 достигло 1,3 млн единиц.