Токио, , 13:28 — REGNUM

В Японии владельцы круглосуточных «магазинов у дома» пожаловались на нехватку персонала и призвали к обеспечению их необходимой рабочей силой, сообщили 21 августа в Министерстве экономики, торговли и промышленности Японии. Министерство проводило опрос среди владельцев супермаркетов касательно обеспеченности кадрами, особенно работающих в ночную смену.

По сообщению японского новостного агентства «Джиджи», около 20 владельцев со всей Японии также приняли участие в заседании, проведенном министерством. Владелец магазина из Сидзуоки, центральная Япония, подчеркнул, что рабочей силы катастрофически не хватает и, помимо этого, неуклонно растут затраты на работников.