Москва, , 11:58 — REGNUM

Более двух гектаров земли, предназначенной по индивидуальное жилищное строительство, выставлено в Москве на аукционы, сообщили в пресс-службе Стройкомплекса столицы.

Общая стоимость всех 14 земельных участков превышает 3,7 млн рублей. При этом начальная стоимость годовой аренды земли начинается от 87,7 тыс. руб. за землю в поселении Щаповское в Новой Москве и до 810 тыс. руб. в районе Косино-Ухтомский в Восточном административном округе.

Арендаторы могут получить землю на 49 лет или в собственность, если выполнят все условия договора.

«В ближайшее время город планирует выставить дополнительно еще восемь участков для индивидуального жилищного строительства», — заявил вице-мэр Москвы Владимир Ефимов.