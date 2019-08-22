Москва, , 11:55 — REGNUM

Министерство труда и социальной защиты России должно до 30 сентября определиться со своей позицией по введению четырехдневной рабочей недели в стране, сообщают «Известия» со ссылкой на перечень поручений премьер-министра Дмитрия Медведева, которые он дал по итогам выступления на Международной конференции труда в Женеве.

В документе указано, что Минтруд должен проработать вопрос «введения в перспективе четырехдневной рабочей недели». Чиновники должны оценить последствия на экономику страны, включая производительность труда и социальную сферу.

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Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев допустил переход на четырехдневную рабочую неделю и, выступая в Женеве, заявил о том, что за такой рабочей неделей — будущее.

Вместе с тем жители России с опаской отнеслись к такому предложению. Около половины российских граждан — 48% — не одобряют возможный переход на четырёхдневную рабочую неделю. Такие данные приводит ВЦИОМ.

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