Москва, 22 августа 2019, 12:11 — REGNUM
После того как США ввели санкции против Венесуэлы, они оказались вынуждены замещать венесуэльскую нефть российской, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 22 августа корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что в 2019 году США в три раза увеличили закупки российской нефти.
Это, по словам экономиста, отражает ограниченную суверенность российского государства.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, США за период с января по май 2019 года почти в три раза нарастили импорт нефти российского производства. Отмечается, что закупки российской нефти Соединёнными Штатами растут на фоне санкций Вашингтона против венесуэльской нефтегазовой госкомпании PDVSA и властей Венесуэлы.
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