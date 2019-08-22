Москва, , 12:11 — REGNUM

После того как США ввели санкции против Венесуэлы, они оказались вынуждены замещать венесуэльскую нефть российской, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 22 августа корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что в 2019 году США в три раза увеличили закупки российской нефти.

«США ввели санкции против Венесуэлы и, соответственно, теперь вынуждены замещать венесуэльскую нефть российской, — сказал Делягин. — У них довольно большие мощности заводов, ориентированные на венесуэльскую нефть, и хотя в целом США становятся нетто-экспортёрами, для загрузки нефтеперерабатывающих мощностей им нужно осуществлять ввоз нефти. А что касается санкций, то они с самого начала говорили, что «мы будем санкции вводить на те отношения, которые важны русским, а те отношения, которые важны нам, мы сохраняем без изменений». И то, что мы продолжаем кормить их и утираться, не давая сдачи, это очень стыдно».

Это, по словам экономиста, отражает ограниченную суверенность российского государства.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, США за период с января по май 2019 года почти в три раза нарастили импорт нефти российского производства. Отмечается, что закупки российской нефти Соединёнными Штатами растут на фоне санкций Вашингтона против венесуэльской нефтегазовой госкомпании PDVSA и властей Венесуэлы.

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