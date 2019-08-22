Орел, , 11:41 — REGNUM

Контракт с подрядчиком по ремонту моста «Дружба» в Орле администрация города намерена расторгнуть в одностороннем порядке. Об этом 22 августа на заседании комитета горсовета Орла заявил заместитель главы администрации города Евгений Гришин.

Расторгнуть контракт планируется с 27 августа. После этого планируется провести экспертизу оценки состояния моста, определить объем необходимых работ и заключить контракт с новым подрядчиком.

Как сообщало ИА REGNUM, капитальный ремонт моста «Дружба» в Орле начался летом 2018 года, стоимость работ оценивалась в 300 млн рублей. Подрядчиком было выбрано казанское ООО «Региональные газораспределительные сети» (РГС) с кипрским учредителем, что вызвало недовольство со стороны общественности.

Между тем, сам ход ремонтных работ также сопровождался скандалами — рабочие жаловались на задержки зарплаты, срывались сроки, при работе применялись материалы с дефектами. В итоге в начале августа правительство Орловской области рекомендовало мэрии расторгнуть контракт с подрядчиком.

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