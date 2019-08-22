Мехико, , 14:48 — REGNUM

За первое полугодие 2019 года объём прямых иностранных инвестиций в мексиканскую экономику вырос по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 1,5%, составив 18 млрд 102 млн долларов. Об этом сообщает мексиканское агентство Televisa со ссылкой на министерство экономики страны.

37,9% от указанного объёма были вложены США, 15,4% — Канадой, 11,1% — Испанией, 6,5% — Германией и 4,1% Бельгией. Таким образом, главными инвесторами Мексики остаются США и Канада.

По источнику финансирования 75,6% ПИИ имели форму реинвестированной прибыли и 23,9% — новых инвестиций.

В отраслевом разрезе 42,8% инвестиций были направлены в обрабатывающую промышленность, 12,9% пришлось на торговлю, 9,9% — на сферу финансовых и страховых услуг, 5,9% — на горнодобывающую промышленность и 5,5% — на производство электроэнергии, водо‑ и газоснабжение.