Киев, , 11:56 — REGNUM

На Украине эксперты и политики продолжают обсуждать неожиданный «рывок вперед» экономики страны, передает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 22 августа.

Напомним, что во втором квартале нынешнего года, по предварительным данным Госстата, рост ВВП составил 4,6% относительно аналогичного периода минувшего года. При этом относительно первого квартала 2019 года ВВП вырос на 1,6%.

В завершающем свою работу правительстве Гройсмана объявили, что высокий показатель роста ВВП — «это результат взвешенной и системной экономической политики, направленной на укрепление экономического потенциала государства, и признак преодоления внешних и внутренних негативных явлений, которые тормозили развитие страны в последнее время».

А вот глава Совета НБУ Богдан Данилишин подчеркивает, что в мировой экономической истории не было стран, которые процветали бы длительное время, но при этом не имели развитой промышленности. У Украины с этим проблемы — согласно официальной информации, рост индекса промышленной продукции в этом году составил лишь 0,5%. Более того, подчеркнул эксперт, индекс перерабатывающей промышленности, которая является основой основ промышленности любой более-менее индустриально развитой страны, вообще упал на 0,1%.

«Есть динамично растущие сектора, но есть и не менее динамично падающие. Поэтому большого повода для оптимизма, с моей точки зрения, нет. Ситуация в доминирующих для украинской промышленности добывающих секторах скорее выглядит благоприятно… но, по меркам современного технологического уклада, это производство низкомаржинальных полуфабрикатов. Именно на них по-прежнему приходится наибольший удельный вес в промышленности Украины», — заявил Данилишин.

Экономист Алексей Кущ в комментарии изданию «Сегодня» подчеркивает, что в основном рост во II квартале был обеспечен резким увеличением динамики торговли и строительства.

«То есть получается, что украинцы зарабатывают в теневом секторе, в других странах, а тратят у себя дома. Это мексиканская модель роста: сырьевая и «затробитчанская». К сожалению, индустриальное сердце экономики у нас барахлит, поэтому структура экономического роста у нас крайне неустойчивая», — подчеркнул специалист.

ИА REGNUMнапоминает, что ранее в Нацбанке Украины заявили, что причинами для увеличения роста ВВП в этом году являются хороший урожай, сильный внутренний спрос, а также благоприятная среда на внешних рынках. Ранее регулятор ожидал рост ВВП в 2,5% в нынешнем году, однако в последнее время прогноз был пересмотрен до 3%.

В свою очередь, главный кредитор Украины — Международный валютный фонд — прогнозирует, что в 2019 г. ВВП Украины вырастет на 2,7%, а в 2020-м — на 3%.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее публично заявлял, что в результате реформ, которые в ближайшее время реализует его команда, ВВП Украины будет расти на 5−7% в год.