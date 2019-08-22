Казань, , 10:54 — REGNUM

Крановщики Казани, которые с 24 июля 2019 года проводят акцию протеста, требуя повышения зарплат и соблюдения норм безопасности на их «рабочих местах», подвели предварительные итоги забастовки. В официальной группе объединения «Крановщики Казани», входящее в межрегиональный профсоюз «Рабочая ассоциация» (МПРА), отмечается, что некоторые работодатели подняли зарплату в первые дни акции и пошли на уступки, но потом отыграли назад своё решение, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В объединении отметили, что «в первый день получили эффект взорвавшейся бомбы», застав врасплох владельцев стройбизнеса, не ожидавшего такой волны в защиту своих прав от крановщиков.

«Уже 24 июля одна из фирм согласилась поднять зарплату до 350 рублей в час. Руководство пошло на уступки, спустя всего несколько часов, после начала борьбы! — уточняется в сообщении. — Однако, в силу того, что с нами выступило недостаточное число товарищей, руководство пошло на попятную и отказалось от выполнения своих слов».

Позднее, когда число участников протеста начало расти, ситуация начала меняться в лучшую сторону. Рост зарплат, пусть и незначительный, но был. Кроме того, в ряде компаний перешли на 8-часовой рабочий день, а за сверхурочный труд согласились доплачивать, как и прописано в трудовом законодательстве.

Крановщики отмечают, что их также услышали надзорные органы, начавшие проводить проверки. Участники забастовки также добавили, что «никто из участников акции фактически не был уволен». Таким образом, были опровергнуты слухи, фигурировавшие в некоторых казанских СМИ, что кого-то из участников для острастки уволили.

«Мы доказали всем, что рабочий, крановщик не раб», — резюмировали в профсоюзе, призвав бороться за свои права, объединившись.

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Напомним, забастовка казанских крановщиков началась в конце июля и продолжается уже почти месяц. Помимо повышения зарплаты, участники протеста, требуют обеспечить безопасность работ на стройках. То, что проблема никем не преувеличена, говорят и данные Ростехнадзора. Ведомство за 2018 год после проверок в столице Татарии приостановило работу 13 башенных кранов. Причиной послужили нарушения требований промбезопасности.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, казанские рабочие нашли активную поддержку у горожан, которые в день митинга вышли в знак солидарности. Также из регионов летят слова поддержки. Самарская музыкальная группа написала для казанских рабочих гимн.

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