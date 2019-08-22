Киев, , 10:50 — REGNUM

Изменения в положение о возложении специальных обязательств на Украине позволит снизить цены на электроэнергию для небытовых потребителей на 10−11% с 1 сентября.

Об этом заявил 22 августа представитель президента в правительстве Андрей Герус, передает корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, ранее заявлялось, что команда президента Зеленского готовит ряд решений, которые должны суммарно привести к снижению стоимости электроэнергии для украинской промышленности на 20%.

«Состоится понижение тарифов для всех небытовых потребителей… на 21 коп/кВт-ч, это снижение тарифа на 10−11%. Небытовые потребители — это школы, детские сады, больницы, военные части, водоканалы, кафе, парикмахерские, малые, средние и крупные заводы. Для всех на 21 коп. В целом такое решение возвращает в экономику около 18 млрд грн в год», — информирует Герус.

Чиновник уточнил, что с 1 октября 2019 г. намечено еще одно понижение тарифов, а параллельно будет идти процесс разработки и внедрения более эффективных механизмов, которые могут быть запущены в конце этого года.

Эксперт по энергетике Юрий Корольчук подчеркивает, что новая власть Украины снижает цены не для населения, а по для «своей» промышленности.

«Низкая цена на электроэнергию — больше прибыли от экспорта продукции, которая, как окажется позже, оседает на счетах в оффшорах… Хотя более 40% избирателей Зеленского первым (не второй или третьим) шагом хотят видеть именно снижение коммунальных тарифов, среди которых стоимость электроэнергии», — подчеркивает специалист.

Корольчук заявляет, что фактически окружение Зеленского по сути торпедирует работу рынка электроэнергии, полноценно заработавшего в стране только 1 июля, и это вызовет жесткую реакцию западных партнеров.

«Фактически речь идет о том, чтобы остановить и заморозить рынок электроэнергии. Более того — речь пойдет о ликвидации рынка. Ведь все «предложения» — это только откат назад, к условиям жесткого регулирования и усиления бюрократической роли на рынке. Я уже молчу о том, что международные партнеры просто не поймут такой «финт ушами» и их реакция может очень не понравиться Зеленскому. Нет, топать ногами они не будут. А просто прикрутят финансовые краники», — заявил эксперт.

Также Корольчук отмечает, что результатом таких «псевдо-реформ» от команды Зеленского подготовка к отопительному сезону и прохождение его будут провалены.

«И снова на горизонте замаячат веерные отключения электроэнергии. Ведь энергетики будут банально без средств для закупки импортного ресурса. Конечно, в ручном режиме попытаются выравнивать ситуацию за счет АЭС и ГЭС, но это только до очередного выхода из строя блока АЭС. Это случается довольно часто», — резюмировал специалист.

ИА REGNUMнапоминает, что с 1 июля на Украине заработал рынок электроэнергии принципиально нового формата, который власти страны внедрили по требованию Евросоюза. Вместе с тем, по данным компании «Укрэнерго», в результате такой реформы стоимость электроэнергии для промышленности выросла на 20−25%. 21 августа Кабинет министров внес изменения в механизм возложения специальных обязательств (ПСО) на рынке электроэнергии, позволяющее снизить стоимость электроэнергии на 21 коп/кВт-ч для всех конечных небытовых потребителей. Западные партнеры Украины пока еще публично не комментировали это решение.