Сеул, , 10:40 — REGNUM

С 1 сентября 2019 года в Южной Корее вырастут цены на бензин и дизельное топливо. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства стратегии и финансов.

Согласно опубликованным данным, цены на бензин в стране вырастут на 58 вон (~$0,048), на дизельное топливо — на 41 вону (~$0,034).

Известно, что правительство не намерено дальше сокращать налог на топливо.

Напомним, что в апреле правительство Южной Кореи постепенно начало снижать тарифы на нефть, бензин, дизельное топливо и сжиженный природный газ. До 6 мая налог на все виды топлива был снижен на 15%, с 7 мая по 31 августа — на 7%.

Предполагается, что данное действие правительства страны связано с сокращением налоговых поступлений и стабилизацией мировых цен на нефть.

В период с января по июнь 2019 года налоговый доход страны составил 156,2 трлн вон (~$129,45 млрд), что на 1 трлн вон (~$828,75 млн) меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.