Ульяновск, , 10:30 — REGNUM

В Арбитражный суд Ульяновской области подано заявление о признании банкротом судоходной компании «Партнёр». Заявление пока оставлено без движения, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на картотеку суда.

Ответчиком выступает общество «Судоходная компания «Партнёр» («СК «Партнёр»). Заявление о признании должника банкротом зарегистрировано в суде 14 августа 2019 года. Сумма исковых требований определена в размере 192 116,54 рублей. 21 августа Арбитражный суд Ульяновской области вынес определение об оставлении заявления без движения.

По данным ЕГРЮЛ, общество «СК «Партнёр» зарегистрировано в 2011 году в Ульяновске с уставным капиталом в 40 тыс. рублей. Единственным учредителем является Юрий Штурма. Основной вид деятельности компании — «деятельность внутреннего водного грузового транспорта», в качестве дополнительных указано ещё семь видов деятельности.