Казань, , 10:22 — REGNUM

Арбитражный суд Татарии возобновил производство по иску обанкроченного ПАО «Татфондбанк» к некоммерческой организации «Госжилфонд РТ», созданной по распоряжению главы республики много лет назад. Третьим лицом в деле участвует санируемый «Тимер банк». Речь в споре о сумме более 937 млн рублей. Слушания возобновятся 12 сентября 2019 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Заседания возобновлены после того, как отпали основания, послужившие основанием для приостановки. Третьим лицом в деле также Федеральная служба по финансовому мониторингу.

«Публичное акционерное общество «Татфондбанк», г. Казань обратилось в Арбитражный суд Республики Татарстан с иском к Некоммерческой организации «Государственный жилищный фонд при президенте Республики Татарстан», г. Казань о взыскании суммы задолженности в размере 850 000 000 руб., процентов за пользование кредитом в размере 13 702 185 руб. 79 коп. и пени в размере 73 994 431 руб. 09 коп», — отмечается в определении суда.

Напомним, учреждённый в октябре 1991 года в Казани «Тимер банк» с января 2018 года сменил владельцев с ООО «Новая нефтехимия», аффилированной с депутатом Госсовета РТ, экс-главой правления «лопнувшего» «Татфондбанка» Робертом Мусиным, на банк «Российская финансовая корпорация», который обслуживает структуры «Ростеха». Новый акционер банка учреждён ОАО «Рособоронэкспорт». В течение длительного времени у казанского банка наблюдалось снижение собственного капитала, потребовалось вливание средств со стороны регулятора. В начале августа 2019 года стало известно, что ЦБ РФ ещё в июне разместил в санируемом «Тимер банке» депозиты на 2,385 млрд рублей.

ТФБ же лишился лицензии в марте 2017 года, а уже через месяц стал банкротом, накопив к июлю 2019 года более 167 млрд рублей долгов перед своими кредиторами. По банкротному делу ТФБ идёт формирование конкурсной массы, в том числе через взыскание долгов. А Роберт Мусин стал фигурантом уголовного дела с ущербом 50 млрд рублей, слушания по ряду эпизодов уже идут в суде.

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