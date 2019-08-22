Ярославль, , 10:17 — REGNUM

В Ярославской области в 2019 году выявлено более 200 нарушений целевого использования земельных участков. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве Ярославской области. Всего органы муниципального земельного контроля проверили более 1000 участков.

Земля Yarregion.ru

«В современных экономических условиях контроль за соблюдением земельного законодательства и рациональным использованием земель приобретает все большее значение, — рассказал заместитель председателя правительства Ярославской области Роман Колесов. — Площадь земель сельскохозяйственного назначения составляет более трети от общей площади земель Ярославской области. При этом площадь неиспользуемых сельскохозяйственных угодий — это около половины всех земель сельскохозяйственного назначения. Поэтому среди ключевых задач, которые достигаются сегодня с помощью муниципального земельного контроля, — вовлечение в оборот неиспользуемой пашни, сохранение и повышение плодородия почв».

Контролем за целевым использованием земли занимаются муниципальные власти при общей координации регионального правительства. Например, в Ростовском районе муниципальные инспекторы провели внеплановую проверку одного из крупных сельхозпредприятий. Как выяснилось, на многих из них нет ни посевов, ни выпаса скота.

«Установлено, что поля, предназначенные для сельскохозяйственного производства, не обрабатывались длительное время, — рассказал директор департамента имущественных и земельных отношений Ярославской области Максим Фролов. — Юридическому лицу выдано предписание об устранении выявленных нарушений. Материалы направлены в надзорные органы для принятия решения о привлечении к административной ответственности, а также в налоговые органы с целью применения повышенной налоговой ставки — с 0,3 до 1,5 процента кадастровой стоимости».

За невыполнение требований по улучшению, защите земель и охране почв предусмотрен штраф. Для граждан он может достигать 50 тысяч рублей, для юридических лиц — 700 тысяч рублей. Если будет установлено, что земля не использовалась более 3 лет, она может быть изъята по решению суда и продана с аукциона. Такие прецеденты в Ярославской области уже есть.

Читайте ранее в этом сюжете: Власти Ярославской области изъяли три брошенных участка сельхозземель