Сеул, , 10:17 — REGNUM

Во втором квартале 2019 года сумма средств, потраченная жителями Южной Кореи за границей при помощи карт, составила $4,67 млрд. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на Банк Кореи.

Согласно опубликованным данным, в целом расходы граждан за рубежом сократились на 0,1%. Известно, что сокращение расходов связано с сокращением числа людей, выезжающих за рубеж. В первом квартале года за границей побывали 7,86 млн человек, во втором квартале — 7,14 млн человек.

Представители ЦБ отметили, что во втором квартале текущего года за границей было использовано 17 376 000 карт отечественных банков.

Сумма средств, потраченная жителями при помощи кредитных карт, увеличилась на 1,3%, до $3,43 млн, однако сумма средств, потраченная при помощи чековых карт, напротив, сократилась на 3,4%, до $1,2 млрд, а дебетовых карт — на 13,6%, до $40 млн.