Биробиджан, , 10:06 — REGNUM

Госдолг ЕАО за июль изменился в сторону увеличения, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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По информации Минфина РФ, Еврейская автономная область за июль смогла показать динамику по обоим направлениям: кредиты, выданные области кредитными организациями, пошли вверх — с 2,377 млрд рублей до 2,858 млрд рублей, а вот бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов Российской Федерации, немного уменьшились — с 3,37 млрд рублей до 3,157 млрд рублей.

Таким образом, совокупный госдолг Еврейской автономной области увеличился на 268,7 млн рублей и составил к 1 августа 2019 года 6,016 млрд рублей.

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Как сообщало ИА REGNUM, Хабаровский край и Приамурье в течение июля сохранили свои показатели государственного долга на прежнем уровне: 52,1 млрд рублей у Хабаровского края и 26 млрд рублей у Приамурья.