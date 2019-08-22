Якутск, , 09:53 — REGNUM

Президент России Владимир Путин 22 августа встретится с губернаторами угледобывающих регионов страны, в том числе Якутии, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу правительства республики.

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В преддверии Дня шахтёра глава государства и руководители угледобывающих регионов обсудят развитие угольной отрасли, наметят перспективные планы, подведут промежуточные итоги работы угольщиков.

Во встрече также примут участие вице-премьер РФ Дмитрий Козак, министр энергетики Александр Новак, министр транспорта Евгений Дитрих и глава РЖД Олег Белозеров.

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Напомним, угледобывающие предприятия Якутии условно разделены на северную и южную группы. Северная группа предприятий ведёт добычу энергетических и бурых углей для отопления жилищно-коммунального сектора.

Как сообщало ИА REGNUM, на встречу 22 августа с президентом РФ приглашены главы Кемеровской и Новосибирской областей, Якутии, Хакасии, Красноярского и Забайкальского краёв.