Сеул, , 09:50 — REGNUM

Южнокорейская промышленная корпорация LS Cable & System получила заказ по созданию волоконно-оптической сети в Непале. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей компании.

По их словам, представители компании подписали контракт с представителями непальской государственной компании Nepal Telecom, в рамках которого LS Cable & System создаст волоконно-оптическую сеть в восточной части страны. Стоимость проекта оценивается в несколько сотен миллиардов вон.

Известно, что к 2022 году правительство Непала намерено выделить около 200 млрд вон (~$165,7 млн) на улучшение телекоммуникационной инфраструктуры.

По площади Непал в 1,5 раза больше Южной Кореи, однако трудность в реализации данного проекта кроется в частных землетрясениях и горной местности (более 1000 м над уровнем моря).