Уфа, , 09:52 — REGNUM

Фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) открылся в селе Кандрыкуль Республики Башкирии. Об этом 22 августа сообщает пресс-служба правительства региона.

Теперь ФАП располагается в новом помещении с отдельным входом в здании детского сада. Ремонтные работы и благоустройство территории выполнила строительная бригада Туймазинской ЦРБ.

Фельдшерско-акушерский пункт будет обслуживать жителей двух сел общей численностью более шестьсот человек и оборудован прививочным, процедурным, смотровым кабинетами, кабинетом приема посетителей, помещениями для персонала и хранения лекарственных средств, санузлами для персонала и посетителей.

Напомним, что ранее фельдшерско-акушерский пункт в селе Кандрыкуль работал в здании 1972 года постройки и не соответствовал современным нормам и требованиям.

Работы проведены в рамках национального проекта «Здравоохранение».