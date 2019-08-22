Екатеринбург, , 09:23 — REGNUM

Екатеринбургский Уралмашзавод вместе с компанией SRB Group (Индия) закончили модернизацию шагающих экскаваторов для индийской компании NCL. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УЗТМ.

Апгрейд последней модели экскаватора-драглайна — ЭШ 20.90 — был совершён на днях. Модернизация пяти драглайнов производства Уралмашзавода длилась в течение пяти лет.

В NCL оценивают положительно работу тех экскаваторов, которые были модернизированы ранее. Средняя величина коэффициента технической готовности превысила ожидаемый показатель в 0,85 и составила 0,949, что показывает надёжность драглайном Уралмашзавода.

Напомним, 14 августа 2019 года индийские горняки из компании Coal India Limited (в неё входит NCL) посетили Уралмашзавод. Гости были впечатлены новыми моделями драглайнов, созданными на предприятии.